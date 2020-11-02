Писатель из Петрозаводска получил премию "Мастера ужасов"

Сборник, составленный петрозаводским писателем Олегом Кожиным, стал лауреатом литературной премии "Мастера ужасов".

Литературная премия "Мастера ужасов" назвала лауреатов. Награду ежегодно присуждают за лучшие работы в жанре хоррора: отечественные и зарубежные книги, переводы, кино и интернет-проекты. Победителей объявили в рамках "Самого страшного фестиваля", который в этот раз прошел в онлайн-формате, сообщается на "Ast.ru".

Среди победителей – писатель из Петрозаводска Олег Кожин. Лучшим сборником русскоязычных авторов признана книга "Колдовство", которая составлена Михаилом Парфеновым и Олегом Кожиным.

Олег Кожин родился в 1981 году в городе Норильске. На сегодняшний день живет в Петрозаводске. Писать начал в 2007 году. Работает преимущественно в жанре хоррора и мистики, гораздо реже – в жанре фантастики. Автор трёх романов и более двадцати рассказов.