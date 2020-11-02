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Писатель из Петрозаводска получил премию "Мастера ужасов"

Новости. Культура
10:55, 03 Ноября 2020
фото: © ast.ru
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Сборник, составленный петрозаводским писателем Олегом Кожиным, стал лауреатом литературной премии "Мастера ужасов".

Литературная премия "Мастера ужасов" назвала лауреатов. Награду ежегодно присуждают за лучшие работы в жанре хоррора: отечественные и зарубежные книги, переводы, кино и интернет-проекты. Победителей объявили в рамках "Самого страшного фестиваля", который в этот раз прошел в онлайн-формате, сообщается на "Ast.ru".

Среди победителей – писатель из Петрозаводска Олег Кожин. Лучшим сборником русскоязычных авторов признана книга "Колдовство", которая составлена Михаилом Парфеновым и Олегом Кожиным.

Олег Кожин родился в 1981 году в городе Норильске. На сегодняшний день живет в Петрозаводске. Писать начал в 2007 году. Работает преимущественно в жанре хоррора и мистики, гораздо реже – в жанре фантастики. Автор трёх романов и более двадцати рассказов.

 

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Комментарии

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