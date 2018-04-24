Воспитатели в Финляндии выйдут на митинг

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В Финляндии 25 апреля на марш протеста выйдут работники сферы дошкольного воспитания.
Акция протеста в сфере дошкольного воспитания расширяется и затронет весь регион Уусимаа.
Работники воспитательных учреждений протестуют против обновления закона о дошкольном образовании, который приведет к изменениям в условиях найма нового персонала.
Марш протеста начнется в среду в полдень, сообщает yle.
В акции примут участие как няни, так и воспитатели детских садов. Часть столичных садиков в этот день вынуждены будут закрыть свои двери.
Согласно новому закону о дошкольном воспитании, к работе с детьми допускались бы в будущем только воспитатели с университетским образованием, а количество нянь должно было бы резко сократиться.
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