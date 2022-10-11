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Восстановление работы предприятия в Карелии, которому грозят массовые увольнения, может занять 2 месяца

Новости. Общество
16:01, 11 Ноября 2022
фото: © Минэкономразвития Карелии

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Компания «АЕК» в Костомукше, которая под давлением санкций сократила производство и готовится к увольнению работников, может начать восстанавливаться через два месяца.

Такой срок назвал заместитель министра экономического развития Карелии Виктор Свирский на сегодняшнем заседании профильного комитета парламента.

По его словам, собственник предприятия готов переориентировать производство с западных заказчиков на российские компании. Они заинтересованы в компонентах электрооборудования, которые выпускает «АЕК». Сейчас идут переговоры с заводами «Камаз» и «Москвич».

«Мы понимаем, что сложность перестройки займет какое-то время. Экспертные оценки говорят, может быть, про 2 месяца», — сказал Свирский.

По его словам, руководство компании хочет сохранить коллектив и власти Карелии готовы оказать меры поддержки работникам на переходный период. Под угрозой увольнения находятся около 700 человек.

«Максимально все меры поддержки, которые предусмотрены Управлением труда и занятости, оказываются. Может быть, будут думать на переходный период о привлечении к общественным работам и еще что-то», — добавил министр.

 

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