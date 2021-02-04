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"Восставшие намеревались выступить от всей Карелии с обращением к Лиге Наций"

Новости. Общество
10:28, 05 Февраля 2021
фото: Сакари Пялси/ https://www.wikiwand.com/fi/Karjalan_mets%C3%A4sissit#
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В нынешнем году исполняется 100 лет Карельскому восстанию.

Это восстание стало последним крупным выступлением карелов против Советской власти. 

"Был определенный план: поднимается восстание, изгоняется вся Советская власть, и тут нужно сказать, что во время этих событий происходили и убийства, и сожжение заживо забаррикадировавшихся коммунистов. Не стоит забывать, что это была Гражданская война. После изгнания Советской власти – а план был дойти до Белого моря – восставшие намеревались выступить от имени всей Карелии с обращением к Лиге наций, в котором собирались указать на нарушение Советской Россией положений Тартуского мирного договора 1920 года с Финляндией", – рассказал "Столице на Онего" научный сотрудник Университета Восточной Финляндии Александр Осипов.

О том, что заставило население северных карельских волостей взяться в 1921 году за оружие, и чем закончилось это восстание, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

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