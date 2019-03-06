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Новости. Общество
21:30, 06 Марта 2019
фото: Instagram

Возлюбленная Евгения Петросяна объяснила, почему не пользуется косметикой

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Татьяна Брухунова, ассистентка и возлюбленная 73-летнего Евгения Петросяна, ответила на призывы критиков пользоваться косметическими средствами для макияжа.

Подписчики в Instagram в очередной раз спросили Татьяну, почему она никогда не красится.

"Потому что мне комфортно без косметики. Я работаю над своей кожей, чтобы не пользоваться декоративной косметикой", – пояснила Брухунова.Как выяснилось, раньше она страдала от проблем с прыщами, но несколько лет назад ей повезло.

Татьяна познакомилась с хорошим косметологом, который помог ей избавиться от воспалений на коже. Сейчас ассистентка Петросяна не считает необходимым что-либо маскировать на своем лице и лишать его природной красоты, пишет Cosmopolitan.

Брухуновой часто приходится защищаться от хейтеров, которые обсуждают ее внешность и поведение.

"Надеюсь, что разум победит, и вы отпишитесь наконец! И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю!", – написала однажды Татьяна.

О романе Брухуновой и Петросяна стало известно летом прошлого года. После того как артист официально развелся с Еленой Степаненко, Татьяна дала откровенное интервью. Она призналась, что с юмористом ее связывают не только рабочие отношения. 

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