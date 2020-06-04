Возможность повышения пенсий работающим пенсионерам снова внесли в повестку дня

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

"Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2020 году", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в законопроекте предлагается с 1 июля 2020 года пересмотреть размер страховых пенсий и фиксированной выплаты к пенсии, которые получают работающие пенсионеры по состоянию на 30 июня 2020 года.

Размер фиксированной выплаты должен увеличиться до 5686,25 руб., индивидуальный пенсионный коэффициент – до 93 руб.

Как оценило законопроект правительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".