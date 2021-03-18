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Возобновились споры вокруг идеи вернуть налог на движимое имущество

Новости. Общество
16:16, 19 Марта 2021
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Организация "Опора России" попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.

"Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии", — написал в письме министру финансов Антону Силуанову 12 марта президент "Опоры" Александр Калинин. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердили в "Опоре России".

С "Опорой" солидарны другие предпринимательские объединения — "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата (ТПП). Их представители заявили РБК, что считают неправильным возвращать налог на движимое имущество, поскольку это ограничит и без того слабую инвестиционную активность. Ранее бизнес называл это "налогом на модернизацию" — к движимому имуществу относятся станки, компьютерная техника и т.д.

Что по этому поводу думают в Минфине, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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