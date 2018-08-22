Вперед, в будущее: искусственный интеллект удивляет жителей Петрозаводска

Настоящее нашествие роботов наблюдается сейчас в Петрозаводске. На выставку "Робополис" в торговом центре "Аура" приходят горожане от мала до велика.

Полсотни разнообразных роботов – говорящих, танцующих, обучающих, требующих заботы – приехали в столицу Карелии в середине августа. Среди экспонатов выставки - как зарубежные (китайские, вьетнамские, корейские, американские, европейские), так и отечественные разработки. С ними можно общаться, давать задания, гладить или собирать своими руками.

Робот второго поколения по имени Борис, который открывает экспозицию, отвечает на вопросы, умеет шутить, отправляет запросы с помощью интернета.

- Если мы с ним познакомимся, то он нас запомнит, - рассказывает администратор выставки Альфия. – Если мы пройдем мимо него еще раз, он нас узнает и назовет по имени.

Художник Микеланджело – совсем не типичный робот. Это компьютерная программа, которая запускает определенный механизм, а он, в свою очередь, движется из стороны в сторону и рисует любое изображение по заданному алгоритму.

Промобот четвертого (последнего) поколения, в отличие от Бориса, более подвижен, умеет танцевать, свободно общается. "Как поживаете?" - в подтверждение своих способностей тут же спрашивает он подошедших посетителей.

Один из самых дорогих экспонатов – робот-собака Айбо с искусственным интеллектом. Есть на выставке и другие питомцы – робот-динозаврик, робот-змея, робот-панда, который может стать отличным учителем английского языка. Он рассказывает разные истории. Пульт управления роботом отсутствует, а взаимодействие происходит через сенсорные датчики. Финал истории каждый раз может быть разным. Также на выставке представлены роботы, различающие цвета, роботы из "Звездных войн", робот-предсказатель Деревяка, американский социальный робот для общения, робот-танцор, робот-шулер, робот-женщина, роботы-силачи – в Японии такие же, только в несколько раз больше по размеру, служат официантами в кафе.

Есть на выставке и другие экспонаты, которые предназначены не только для развлечения, но и приносят конкретную пользу. Российская акваферма позволяет растениям жить в замкнутой экосистеме, без вторжения человека в их мир. "Умный горшок" из Франции может определить, что за растение в нем находится, подобрать ему правильное питание, режим полива, нужную кислотность почвы. Эстонский "Умный сад" позволяет выращивать растения круглый год, система сама адаптируется под необходимые параметры, остается только вовремя доливать воду и регулировать освещение. Такие технологии уже используются в промышленных масштабах.

- А этого персонажа знают все дети, - показывает Альфия. – Такой робот "Роботозоид Р300" был у Дим Димыча из мультфильма "Фиксики". Им можно управлять с помощью пульта, а также с помощью сенсорных датчиков.

Большой интерес у ребятишек также вызывает Мекканоид, робот от компании "Meccano", которая уже более ста лет производит роботы-конструкторы, состоящие из сотен деталей. Мекканоид может выполнять заданные движения, распознавать голос, знает до 1000 фраз.

Робот Абтеч Альфа является звездой роботеатра, который дает представления каждый час. Он замечательно балансирует и готов повторить любое движение человека. Во время представлений театра вокруг сцены собирается огромное количество малышни, которая с удовольствием угадывает музыку из любимых мультфильмов и, открыв рот, следит за разными чудесами.

В "Робополисе" есть и свой центр виртуальной реальности, где можно потанцевать, надеть очки смешанной реальности и прокатиться по серпантинам, половить на экране кубики, поиграть в денди, запустить квадрокоптер, покататься на гироскутере и т.д.

Не пустуют и зоны мастер-классов: судя по довольным лицам, они нравятся как взрослым, так и детям. На них можно порисовать 3D-ручкой, сделать маску робота, собрать собственного робота, а потом – забрать свое творение домой.

- Поначалу у нас с сыном разбежались глаза: куда пойти, что посмотреть в первую очередь? Решили отправиться по периметру зала, чтобы увидеть все, - рассказывает петрозаводчанка Елена. – Встретил нас робот Борис, с которым мы душевно поговорили. С другими роботами общаться было сложнее – на выставку пришло очень много детей, было шумно, и не все экспонаты могли расслышать команды человека. Но моему семилетнему ребенку все равно было интересно, особенно понравились роботы-животные и самый большой танцующий робот.

- Я попробовал передвигать предметы силой мысли, - поделился девятиклассник Илья. - Не очень понял, как это устроено, но из слов инструктора следует, что специальные датчики, прикрепленные к голове, считывают мозговую активность, передают ее в определенный механизм. Я думаю, механизм работает, а предмет как будто сам движется по трассе. Еще интересно было почувствовать себя джедаем. В общем, мы с приятелем "зависли" здесь надолго и не пожалели.

Петрозаводчане действительно проявили к выставке большой интерес: в выходные выстраивались очереди желающих помахать интерактивным мечом или научиться управлять квадрокоптером без помощи пультов.

"Робополис" работает до 9 сентября, и у тех, кто не смог в нем побывать, еще есть возможность провести день в уникальной компании существ с искусственным интеллектом. Малыши до четырех лет проходят на выставку бесплатно. А для детей до 14 лет действует специальное предложение, о котором подробнее можно узнать здесь.

Приходите в торговый центр "Аура", ул. Анохина, 41, 3 этаж.

Пошпионить за роботами можно тут и тут.

Телефон: 8 (911) 407-56-54.

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