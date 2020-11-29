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Врач опроверг мнение, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет

Новости. Общество
21:40, 29 Ноября 2020
фото: pixabay
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Врач-дерматолог Станислав Арканников развеял популярные мифы о способах омоложения.

Как пишет газета "Известия", самым распространенным является миф о мгновенном омоложении у косметолога. По словам специалиста, косметология — терапевтическая специальность, которая требует времени, и часто необходимо пройти не один курс, чтобы омолодиться.

Еще один миф связан с применением ботокса, который якобы разрушает мозг. Эти доводы, считает Арканников, не имеют под собой никаких оснований. Он рассказал, что технология применения ботокса пришла в косметологию из неврологии, где с помощью инъекций ботулотоксина, в частности, решали проблему нервного тика.

Также специалист опроверг рассказы о том, что филлеры могут мигрировать сами собой. Он подчеркнул, что филлеры представляют собой жидкие имплантаты, которыми наполняют что-либо.

"То есть прямо в кожу вводят гель — безобидный и безопасный. Так на какое-то время решаются определенные эстетические проблемы. Если мы говорим о филлерах на основе гиалуроновых кислот, то они вводятся в кожу, сетчатая структура которой сдерживает гель от расползания. Поэтому миграции филлеров не может никакой быть в принципе", — рассказал он.

Опроверг Арканников и распространенное мнение о том, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет. Врач заявил, что чем раньше человек начнет бороться со старением, то тем больше он сможет избегать сложных процедур для устранения возрастных дефектов. Кроме того, советоваться с косметологом можно с 18 лет.

Специалист также не согласился с предвзятым мнением о том, что хорошая косметика не может быть дешевой.

"Я наблюдаю обратное. Высокая цена брендовой косметики складывается из оформления и рекламы продукта. По-моему, никогда не надо обращать внимание на цену, а нужно сфокусироваться на составе косметики", — заключил он.

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