890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО) 6
06.07.2020 07:15
Бизнесмен из Карелии заявил об угоне иномарки за 5,2 млн рублей 4
06.07.2020 14:08
Огромный медведь напугал автомобилистов на трассе в Карелии (ВИДЕО) 3
06.07.2020 09:04
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+) 9
06.07.2020 14:38

Врач рассказал, как похудеть при помощи сала

Новости. Общество
21:30, 06 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Сколько и кому можно есть сала, чтобы это приносило пользу, разъяснила в интервью диетолог Елена Соломатина.

Принято считать, что сало и диета несовместимы – из-за почти стопроцентного содержания жиров в этом продукте. Однако это ошибочное мнение, уверена диетолог Елена Соломатина, сообщает  радио Sputnik.

В любом случае мы ежедневно потребляем какое-то количество жиров, более того, они необходимы для нормального функционирования организма. Поэтому все дело в количестве и способе употребления сала.
 
"Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало – это замечательно", – считает Елена Соломатина.

При этом не стоит забывать, что сало и само – высококалорийный продукт. 
 
"Сало – это продукт очень и очень калорийный. Это стопроцентный жир. Обычно сало употребляют не более 10-30 граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов в день. Всем остальным – до 30 граммов, желательно даже разбитых в течение дня", – уточнила эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-06 23:37:41
Тиха украинская ночь, а сало нужно перепрятать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
02.07.2020, 07:59
ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

Аналитика

06.07.2020 17:26
Капитал
Угодья "открепились" 1
Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий в Калевальском районе Карелии перешли в категорию общедоступных.
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
03.07.2020 13:14
Явка провалена 31
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»