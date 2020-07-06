Врач рассказал, как похудеть при помощи сала

Сколько и кому можно есть сала, чтобы это приносило пользу, разъяснила в интервью диетолог Елена Соломатина.

Принято считать, что сало и диета несовместимы – из-за почти стопроцентного содержания жиров в этом продукте. Однако это ошибочное мнение, уверена диетолог Елена Соломатина, сообщает радио Sputnik.



В любом случае мы ежедневно потребляем какое-то количество жиров, более того, они необходимы для нормального функционирования организма. Поэтому все дело в количестве и способе употребления сала.



"Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало – это замечательно", – считает Елена Соломатина.



При этом не стоит забывать, что сало и само – высококалорийный продукт.



"Сало – это продукт очень и очень калорийный. Это стопроцентный жир. Обычно сало употребляют не более 10-30 граммов. В этом количестве биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле. Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов в день. Всем остальным – до 30 граммов, желательно даже разбитых в течение дня", – уточнила эксперт.