Врачей, которые пропагандируют отказ от прививок, будут наказывать

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В Минздраве высказались за то, чтобы медики не могли пропагандировать отказ от вакцинаций, в противном случае им придется пройти дополнительное обучение.
Ситуация с вакцинацией, которая сложилась в последнее время в стране, выглядит совсем критично: все чаще люди отказываются делать профилактические прививки, пишет news.mail.
В Минздраве РФ даже задумались о том, чтобы на законодательном уровне ввести ответственность за пропаганду против вакцинации, и коснется она медиков.
"Мы думаем над такой законодательной инициативой — введением ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок, — цитирует газета "Известия" слова замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Натальи Костенко.
Пока все находится в стадии обсуждения, на законодательном уровне инициатива еще не утверждена.
Многие люди тоже выступают против прививок, причем по надуманным причинам, указывают эксперты.
В Минздраве отмечают, что по отчетам привиты 100% населения, но на деле 20−30% людей отказываются от вакцины.
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