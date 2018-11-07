Врачей, которые пропагандируют отказ от прививок, будут наказывать

В Минздраве высказались за то, чтобы медики не могли пропагандировать отказ от вакцинаций, в противном случае им придется пройти дополнительное обучение.

Ситуация с вакцинацией, которая сложилась в последнее время в стране, выглядит совсем критично: все чаще люди отказываются делать профилактические прививки, пишет news.mail.

В Минздраве РФ даже задумались о том, чтобы на законодательном уровне ввести ответственность за пропаганду против вакцинации, и коснется она медиков.

"Мы думаем над такой законодательной инициативой — введением ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок, — цитирует газета "Известия" слова замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Натальи Костенко.

Пока все находится в стадии обсуждения, на законодательном уровне инициатива еще не утверждена.

Многие люди тоже выступают против прививок, причем по надуманным причинам, указывают эксперты.

В Минздраве отмечают, что по отчетам привиты 100% населения, но на деле 20−30% людей отказываются от вакцины.