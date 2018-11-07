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Новости. Общество
21:05, 07 Ноября 2018
фото: pixabay.com / Myriams-Fotos / CC0 Creative Commons

Врачей, которые пропагандируют отказ от прививок, будут наказывать

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В Минздраве высказались за то, чтобы медики не могли пропагандировать отказ от вакцинаций, в противном случае им придется пройти дополнительное обучение.

Ситуация с вакцинацией, которая сложилась в последнее время в стране, выглядит совсем критично: все чаще люди отказываются делать профилактические прививки, пишет news.mail.

В Минздраве РФ даже задумались о том, чтобы на законодательном уровне ввести ответственность за пропаганду против вакцинации, и коснется она медиков.

"Мы думаем над такой законодательной инициативой — введением ответственности для медицинских работников, которые призывают к отказу от прививок, — цитирует газета "Известия" слова замдиректора департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Натальи Костенко.

Пока все находится в стадии обсуждения, на законодательном уровне инициатива еще не утверждена.

Многие люди тоже выступают против прививок, причем по надуманным причинам, указывают эксперты.

В Минздраве отмечают, что по отчетам привиты 100% населения, но на деле 20−30% людей отказываются от вакцины.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-11-07 23:36:12
Хе-хе-хе... В "бизнес" они уйдут и уходят, дебилы! Ваши вакцины дедам там будут втюхивать за долю немалую.
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