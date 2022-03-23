Врачи из Санкт-Петербурга приедут в Карелию, чтобы помочь тяжелобольным детям

Записать ребенка на прием можно в Городской детской больнице Петрозаводска — во время выездного консилиума помощь получат 40 детей, в том числе 8 детей-сирот с тяжелыми заболеваниями.

В межрегиональной благотворительной общественной организации помощи детям (МБОО) «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», с 2017 года помогающей больным детям с диагнозами неврологического и нейрохирургического профиля во всех регионах страны, рассказали о выездном консилиуме петербургских врачей, организованном с целью помочь тяжелобольным детям в Карелии. Он пройдет при поддержке Минздрава Республики Карелия на базе Городской детской больницы Петрозаводска.

Маленькие пациенты пройдут обследование и дальнейшую реабилитацию. Специалисты различных профилей дадут свои рекомендации. В выездной бригаде будут работать 8 специалистов: невролог, ортопед, нейроофтальмолог, нейроуролог, нейрохирург, клинический психолог, эрготерапевт и специалист по техническим средствам реабилитации.

Со 2 по 6 апреля в рамках консилиумов врачи осмотрят пациентов, сразу выполнят некоторые исследования. Будет проведен анализ реабилитационного потенциала каждого ребенка. Часть детей может получить приглашения в федеральные клиники.

Кроме того, будут проведены лекции, семинары и практические тренинги для карельских врачей, а также для родителей тяжелобольных детей.

Для записи ребенка на консилиум можно обращаться к главному внештатному детскому реабилитологу Карелии, заведующей отделением реабилитации ГБУЗ РК «ДГБ» Захаровой Ольге Валентиновне. Звонить по телефону 8-964-317-89-91 после 14 часов по будним дням.