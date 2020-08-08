Врачи нашли необычный симптом коронавируса

Одним из симптомов коронавируса может быть длительная икота.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сообщение американских медиков в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

В материале описан случай 62-летнего жителя Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, непрекращающейся четыре дня.

Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Также анализы на COVID-19 дали положительный результат, а рентген показал поражение легких. При этом типичных симптомов коронавируса в виде кашля или боли в горле не было.

"Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине", — приводит 7 августа The Sun слова медиков.

Врачи призвали коллег обращать внимание на икоту, как на признак коронавируса.