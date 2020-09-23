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Врачи не могли попасть к умирающему жителю Петрозаводска из-за отключенного домофона

Новости. От читателей
15:22, 24 Сентября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Председатель ТСЖ в многоэтажке на Ключевой отключила одному из жильцов домофон за неуплату, а когда у него случился приступ врачи "скорой" не могли к нему попасть.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился 56-летний житель многоэтажки на Сегежской Александр и сообщил, что из-за того, что председатель ТСЖ отключила ему домофон, врачи скорой помощи не могли попасть в его квартиру, когда у него случился отек квинке и он мог задохнуться в любую минуту.

"Проживаю на Сегежской в 9-этажном доме на пятом этаже, - рассказал Александр, - 17 сентября у меня случился приступ, вызвали скорую помощь. Когда врачи приехали, то не смогли попасть ко мне в квартиру, так как домофон был отключен. Они звонят в БСМП, с БСМП – мне. У меня начался отек квинке – счет на минуты. Хорошо, что я оказался дома не один: побежали - окрыли дверь".

Также Александр объяснил, что несколько лет назад они у себя в доме на подъезде установили домофон за свои деньги, а потом скидывались на ремонт по необходимости, но времена поменялись, и теперь председатель ТСЖ сказала, что за обслуживание домофона надо вносить ежемесячную плату.

"Я возражаю, - возмутился житель многоэтажки. - Есть постановление правительства №290, где указывается в минимальном перечне, что обслуживание домофона входит в оплату общедомового имущества. Я не собираюсь платить дважды за одну и ту же услугу. Я отказался платить, а они взяли и втихаря отключили домофон, зная, что я пенсионер-инвалид. Сейчас домофон подключать не собираются, на кону стоит жизнь человека".

Председатель ТСЖ дома на Сегежской Надежда объяснила "Столице на Онего", что не чувствует за собой никакой вины в случившейся ситуации, даже если бы Александр умер, так как это был его выбор.

"У нас домофон не является общедомовым имуществом, и мы оплачиваем его обслуживание отдельной строкой 25 рублей в месяц, - объяснила председатель ТСЖ. - Домофон является общедомовым имуществом в том случае, если установлен в доме со дня постройки, у нас он установлен гораздо позже, так как дом не новый. Данный жилец не оплачивал обслуживание домофона. Мы ему написали о том, что он должен погасить долг за обслуживание домофона, в противном случае мы ему его отключим. Он получил бумагу, но никак не отреагировал, и мы домофон отключили после определенного срока. У него теперь нет строки за домофон в квитанции".

На вопрос: а если человек бы умер из-за того, что врачи не смогли к нему попасть?

"Это его выбор, - ответила Надежда. - Мы предоставили ему возможность выбора: заплатить долг или отказаться от домофона. Весь дом платит и считает это нормальным. Один человек не платит и считает, что мы ему должны бесплатно предоставлять эту услугу".

Обратившийся в редакцию петрозаводчанин сказал, что, если ему не подключат домофон и дальше будут незаконно перекрывать доступ в его собственную квартиру,  он обратится  в прокуратуру.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-24 15:53:52
Бредит "обратившийся петрозаводчанин".
Если стоит домофон и он не хочет платить, то жильцу предоставляется один ключ. Дальше его выбор. Может бегать - встречать гостец, может сделать сотню дублей (не факт, что заработают). Но доступ в квартиру обеспечен!
кир
2020-09-24 15:51:02
С ремонтом дома и услугами всегда хотят на халяву наши люди.
Не жалею, не зову, не плачу...(с)
Generalus87
2020-09-24 15:41:09
Если оплату домофона включили отдельной строкой общим голосованием жильцов дома, то недовольное меньшинство этого дома должно данный факт принять.
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