Врачи-офтальмологи приедут в районы Карелии

Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.

Учредитель Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин для организации выездной работы в районах приобрел микроавтобус для перевозки бригады врачей и оборудования.

"В районы выедет бригада из трех специалистов – две медсестры и врач, - объяснил руководитель офтальмологического центра Олег Лексунов, - прием будем вести на базе центральных районных больниц, но с использованием нашего оборудования. Люди, которые хотят получить помощь специалистов-офтальмологов могут записываться на прием заранее либо у себя в больницах, либо по телефону, который есть у нас - 8 800 707 89 96. По этому номеру можно абсолютно бесплатно позвонить в нашу клинику из любой точки России и записаться на прием, получить необходимую информацию".

Как заверил Олег Лексунов, профессиональная офтальмологическая помощь жителям районов Карелии будет оказываться бесплатно, по полису ОМС.

"Люди должны будут приходить на прием, имея при себе паспорт и действующий медицинский полис", - сказал Лексунов.

"Первый выезд состоится в Кемский район, где на базе Кемской ЦРБ будем проводить прием с 14 по 18 мая, - рассказал Лексунов, - второй выезд запланирован в Питкяранту с 21 по 25 мая".

В какие районы еще приедут специалисты Офтальмологического центра, читайте здесь.