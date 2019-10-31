Врачи оказались самыми счастливыми россиянами, показал опрос

По данным опроса самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе.

В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 – это наименьший уровень счастья, а 10 – наивысший, пишет ТАСС со ссылкой на опрос компании по трудоустройству Headhunter.

"Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем – управление персоналом (5,8 баллов). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла)", – говорится в сообщении.

Аналитики также узнали, как влияет возраст на уровень счастья. Выяснилось, что респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.