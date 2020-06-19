Врачи рассказали о пользе и вреде загара

Специалисты рекомендуют выбирать защитный крем с учетом типа кожи и времени пребывания на солнце и не советуют загорать с 11.00 до 16.00.

Недостаток света может вызывать иммунодефицит, однако долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказанно для некоторых людей, пишет ТАСС.

"Нельзя сказать, что врачи против загара, они очень за загар. Это природный фактор, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту", –сказала доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

Выбор защитного крема зависит от времени пребывания на солнце и типа кожи.

Если вы целенаправленно идете загорать, то делать это можно только с 30–процентной защитой. И нельзя забывать о том, что с 11.00 до 16.00, когда солнечные лучи падают на землю под прямым углом, лучше побыть в тени или вовсе остаться в помещении.

С кем не дружит загар

Есть люди, которые должны категорически избегать прямых солнечных лучей. В первую очередь, страдающие фотодерматозом или фотодерматитом.

Фотодерматиты могут быть спровоцированы нанесением косметических средств, продуктами питания или присутствием паразитов в организме, в результате чего возникает химическая реакция.

Все это часто называют "аллергией на солнце", однако истинно фотоаллергический дерматит – явление крайне редкое.

В любом случае, если на солнце проявляются какие–то изменения на коже или появляется жжение, зуд, это повод пойти к дерматологу и избегать солнечных лучей, даже с применением фотозащиты.

"Есть группа риска, у которой возможно развитие онкологии, рака кожи, меланомы. Как правило, в нее входят люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок", – заметил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Таким людям следует после летнего сезона обратиться к дерматологу для осмотра родинок.

Иммунолог также напомнил о простых правилах нахождения на солнце: не засыпать под его лучами самим и не оставлять спящих детей. Это чревато солнечными и тепловыми ударами, ведь помимо видимого света, Солнце дает инфракрасное излучение.