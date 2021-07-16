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Врачи рассказали, с какими заболеваниями нельзя посещать стоматолога

Новости. Общество
20:30, 16 Июля 2021
фото: pixabay.com / Movidagrafica

Подмосковные врачи рекомендовали не посещать стоматолога при обострении герпеса, ОРЗ и ОРВИ.

Отложить встречу со стоматологом стоит в период обострения герпеса, при ОРЗ и ОРВИ, при тонзиллите или ангине, а также при повышенном или пониженном артериальном давлении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области со ссылкой на врачей Химкинской стоматологической поликлиники. Об этом информирует РИА Новости.

«В период обострения простого герпеса стоит избегать любых контактов с очагом заболевания. Во время визита к стоматологу его не избежать. При минимальной травме пораженной поверхности инфекция может распространиться на большую площадь. Кроме того, есть риск инфицирования врача», — говорится в сообщении.

Также причиной для переноса похода к зубному врачу являются симптомы ОРЗ и ОРВИ: при повышенной температуре и заложенности носа даже несложные манипуляции будут переноситься сложнее.

«Если у пациента тонзиллит или ангина, лечение зубов может усугубить состояние. На приеме у стоматолога приходится долго сидеть с открытым ртом. Слизистая высушивается, местный иммунитет не работает. А на следующий день после лечения возможно ухудшение состояния», — объяснила главный врач Химкинской стоматологической поликлиники Татьяна Борисова, слова которой приводятся в сообщении.

Пациентам, страдающим от повышенного или пониженного артериального давления, в период ухудшения самочувствия также рекомендуется отказаться от посещения стоматолога. Если начать лечение при высоком давлении, на фоне стресса может произойти гипертонический криз. Высокое давление опасно кровотечением, инфарктом, инсультом. Низкое давление вызывает обморок, коллапс (глубокий обморок с резким понижением давления), инфаркт и инсульт, рассказали в пресс-службе.

«Тяжелые хронические заболевания, в том числе психические в стадии обострения, могут также являться противопоказанием для посещения специалиста стоматологического профиля. При сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях, иммунодефицитных состояниях, шизофрении и некоторых других стоматологическое лечение возможно в стадии ремиссии или по согласованию с лечащим врачом», — следует из сообщения.

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