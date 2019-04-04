Врачи санавиации спасли 40 жителей Карелии с начала года

Медики Территориального центра медицины катастроф в 2019 году эвакуировали более сотни пациентов для оказания им полноценной медицинской помощи; 43 человека были доставлены в клиники с помощью авиации.

С начала года отделением экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнены 142 заявки, сообщают в правительстве Карелии.

Эвакуировано 132 пациента (в том числе 26 детей), из них на авиационном транспорте – 43 (в том числе детей – 12), 14 пациентов (из них 5 детей) доставлены в клиники Санкт-Петербурга для оказания высокотехнологичной медпомощи. В центральных районных больницах проведено 9 хирургических операций.



Как сообщалось ранее, этом году в Карелии направят на полеты санавиации порядка 67 млн рублей, где 57,3 млн – средства федерального бюджета и 9,7 млн – средства бюджета республики.