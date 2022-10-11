Врачи-стоматологи выехали на помощь к мобилизованным бойцам из Карелии

К мобилизованным бойцам из Карелии, находящимся в Сертолово-1, выехал мобильный стоматологический комплекс.

По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в пятницу, 21 октября, поступила информация о проблемах лечения зубов у наших мобилизованных.

И сегодня глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что мобильный стоматологический комплекс выезжает по направлению Сертолово-1.

«Со вторника, 25 октября, к оказанию медицинской помощи нашим мобилизованным, находящимся в Ленинградской области, приступят две врачебно-сестринские бригады. В составе одной из бригад – главный врач Республиканского стоматологического центра Семен Анатольевич Бекленищев», - рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, в пятницу, 21 октября, поступила информация о проблемах лечения зубов у наших мобилизованных.