Врачи в Карелии борются за жизнь 5 крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики лечатся 309 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 18 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 133254 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17451 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 95 инфицированных (7 — дети), из них непривитых — 77 (81%).

В ковидных стационарах получают лечение 309 пациентов, в состоянии средней тяжести — 268 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 130297 человек, за последние сутки — 115.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1488 человек.