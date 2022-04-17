Врачи в Карелии борются за жизнь 5 крайне тяжелых больных коронавирусом

Всего в ковидных стационарах республики лечатся 309 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
На 18 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 133254 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17451 ребёнок.
За прошедшие сутки выявлены 95 инфицированных (7 — дети), из них непривитых — 77 (81%).
В ковидных стационарах получают лечение 309 пациентов, в состоянии средней тяжести — 268 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 130297 человек, за последние сутки — 115.
За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1488 человек.
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