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Врачи в Карелии продолжают бороться за жизнь троих крайне тяжелых больных коронавирусом

Новости. Общество
10:50, 10 Мая 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 3 пациента, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 мая, в стационарах находятся 334 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 284 - в состоянии средней тяжести, 47 тяжелобольных и 3 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, один человек из них находится на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее также 3 пациента были подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 35 человек, подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46167, число умерших достигло 494.

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