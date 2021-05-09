Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 494.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 10 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 57-летний житель деревни Чебино, в Республиканской инфекционной больнице – 70-летний житель Петрозаводска и 61-летний житель Олонца. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 494 человека.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 35 человек. Из этого числа заболевших – 29 человек, из них 5 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46167.

За сутки выздоровели еще 46 человек. Всего выписан по выздоровлению 44321 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7518,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3325,6 случая, по Северо-Западу – 5819.

Сутками ранее оперштаб подтвердил две смерти от коронавируса.