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Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:21, 10 Мая 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 494.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 10 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 57-летний житель деревни Чебино, в Республиканской инфекционной больнице – 70-летний житель Петрозаводска и 61-летний житель Олонца. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 494 человека.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 35 человек. Из этого числа заболевших – 29 человек, из них 5 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46167.

За сутки выздоровели еще 46 человек. Всего выписан по выздоровлению 44321 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7518,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3325,6 случая, по Северо-Западу – 5819.

Сутками ранее оперштаб подтвердил две смерти от коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-05-10 11:43:04
А Сирия ,где победили уже три раза. совсем недавно
Ирина
2021-05-10 10:50:44
Вчера мне знакомая рассказала как она , ещё в ноябре, столкнулась с "голиковыми", т.е. медициной уплотнённой реформами, попала с температурой в больницу,тест на Ковид показал отриц.результат, лечили от простуды,
сами не знали толком что, выпихнули с больницы,она сделала сама тест на антитела,выяснилось что у неё Ковид в стадии болезни, дальше опять больница, итак мучилась три месяца, сейчас тяжело дышать,после небольших нагрузок, вот так у нас "лечат"....?!? Кому за это спасибо сказать, мы знаем! В сентябре скажем!
Вася
2021-05-10 11:05:27
Ирина, было проведено «Всероссийское голосование», по результатам которого «за» проголосовали почти 80% голосовавших.
Вася
2021-05-10 10:39:52
Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии
Off
2021-05-10 10:18:22
Стабильность ......мать ее .
Зато массово отпраздновали день Победы . Ждём всплеска заболеваний .
кир
2021-05-10 11:27:53
Off, враг отечества, повторяешься постоянно. Смени пластинку, - сказал кот.
Вася
2021-05-10 10:05:45
В больнице, где лечили Навального, умерло два врача, а теперь пропал бывший главврач
Танюша
2021-05-10 10:23:28
Вася, чистота - залог здоровья .
Танюша
2021-05-10 09:49:31
Про смертность от других болезней почему не пишут , как то однобоко подходит редакция .
Вася
2021-05-10 10:17:26
Танюша, От Спида ?
Танюша
2021-05-10 10:23:58
Вася, в том числе .
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