Врачи в Карелии рассказали о людях с зеленой кровью

В результате орфанного заболевания сульфгемоглобинемия кровь приобретает зеленоватый оттенок, сообщили в центре общественного здоровья Карелии.

Кровь зеленого цвета - симптом редкого заболевания, сульфгемоглобинемии. Необычный цвет кровь приобретает в результате химической реакции после присоединения к белку гемоглобина атома серы. Гемоглобин в этом случае теряет способность транспортировать кислород к тканям.



Люди заболевают сульфгемоглобинемией по причине злоупотребления определенными лекарственными препаратами.



Также болезнь может быть связана с профессиональной деятельностью при работе с соединениями серы. Лечат недуг переливанием здоровой крови. Также встречаются случаи сульфгемоглобинемии, когда кровь приобретает голубой оттенок.



«По интернету также гуляют мифы о существовании людей с синей кровью: якобы у них в молекуле гемоглобина вместо железа содержится медь. Голубая кровь действительно есть, однако не у людей, а у осьминогов, пауков и скорпионов. Им благоволят образ жизни и хладнокровность: у нас строение тела слишком отличается», - говорится в сообщении паблика «Центр общественного здоровья Карелии».



При этом в историю вошел случай с американцем Полом Карасоном. Он на протяжении 10 лет принимал дозы коллоидного серебра, смешанные с водой, в антисептических целях. Ничего хорошего из этого не вышло. Кожа посинела и появились проблемы с внутренними органами. Мужчина умер в возрасте 62 лет.