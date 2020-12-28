Врачи в Карелии спасают жизни 130 больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии

Накануне Нового года в больницах Карелии 723 человека лечатся от коронавируса, 130 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 декабря, в стационарах находятся 723 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 586 – в состоянии средней тяжести, 130 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,2%. Сутками ранее этот показатель составлял 20,6%.

По сравнению с 28 декабря в Карелии увеличилось число проводимых тестов на коронавирусную инфекцию с 1101 до 1949.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано три смерти больных коронавирусом и 369 инфицированых. Общее число заразившихся COVID-19 на сегодняшний день составляет 21179 человек, выздоровели за время пандемии 20254 пациента и 155 умерло.