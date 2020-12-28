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Еще 369 человек в Карелии заразились за сутки коронавирусом

Новости. Общество
09:30, 29 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 21179 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 348 человек, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано за время пандемии в Карелии 21179 человек.

Выздоровели 20254, выписаны по выздоровлению в минувшие сутки 504 пациента.

Также за прошедшие 24 часа в Карелии зарегистрировано три смерти больных коронавирусом. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 29 декабря составило 155 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2097,5 случая, по Северо-Западу – 3344,2.

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