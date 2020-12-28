За время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 155 человек

За последние сутки в республике зарегистрировано три смерти больных COVID-19, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 88-летняя жительница Петрозаводска и 88-летняя жительница поселка Лоухи, а также 71-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 155 человек. Выздоровели 20254 пациента и 21179 были инфицированы.