Временные ограничения движения вводятся на дороге в Карелии

В связи с проведением работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец вводятся временные ограничения движения транспорта на 606-608 км автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск", сообщили в администрации Беломорканала.

Ограничения движения транспортных средств на 606-608 км автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск" вводятся в период с 19 февраля по 15 апреля.

Объезд участка с временными ограничениями движения транспортных средств будет производиться по временной однополосной объездной дороге со светофорным регулированием.

Водителей просят заранее выбирать маршруты движения и время для проезда данного участка.