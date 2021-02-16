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Временные ограничения движения вводятся на дороге в Карелии

Новости. Общество
18:00, 17 Февраля 2021
фото: © dnr-live.ru
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В связи с проведением работ по текущему ремонту поворотного автодорожного моста шлюза № 2 в поселке Повенец вводятся временные ограничения движения транспорта на 606-608 км автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск", сообщили в администрации Беломорканала.

Ограничения движения транспортных средств на 606-608 км автодороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск" вводятся в период с 19 февраля по 15 апреля.

Объезд участка с временными ограничениями движения транспортных средств будет производиться по временной однополосной объездной дороге со светофорным регулированием.

Водителей просят заранее выбирать маршруты движения и время для проезда данного участка.

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