Время продажи алкоголя в России могут сократить

Минздрав России получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя на федеральном уровне до 22.00.

Сейчас продажа алкогольной продукции разрешается с 8.00 до 23.00, при этом региональные власти со своей стороны могут устанавливать дополнительные ограничения, сообщает "Радио Спутник".



"Указанные предложения поступили в Минздрав России. В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются, по этой причине давать комментарии пока преждевременно", – сообщили в ведомстве.



В министерстве также отметили, что опыт применения ограничений показывает их эффективность с точки зрения снижения потребления алкоголя.

ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22.00, пишут "Известия". Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

Инициатива направлена на достижение целей национального проекта "Демография".