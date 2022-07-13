«Все, кого находим, — все без спасжилетов»

Участники поисковых отрядов возмущены беспечностью рыбаков, которые отказываются надевать спасательные жилеты, а потом гибнут на озерах.

В Карелии исчезают и гибнут любители рыбалки. И поисковики, и спасатели утверждают, что рыбаки гибнут, как правило, по своей вине — из-за нежелания следовать базовым правилам безопасности.

«Они не слушают никого. Они считают, что вот они все знают, они все умеют, и в любой ситуации они выберутся. Все, кого находим, все, кто теряются, все без жилетов. К сожалению, сколько мы ни говорим, сколько мы ни пишем везде, сколько мы ни кричим — все абсолютно без жилетов… Им не объяснить этого. Они считают, если у них 20 лет «рыбачьего стажа», то они могут быть чуть ли там не в трусах в этой лодке, с этими спиннингами. Им по барабану, они не вникают, что их ждут родные дома. Я не знаю: безответственность такая», — заявила командир добровольного поискового отряда «Длинный берег Светлана Белоконь.

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