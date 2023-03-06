Всех любителей сладкого в Петрозаводске пригласили на ярмарку «Зимние забавы»

Ярмарка пройдет на набережной Петрозаводска 12 марта.

Жителей Петрозаводска, гостей и участников фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 7.0, позвали на ярмарку «Зимние забавы».



Она пройдет на набережной Петрозаводска 12 марта, с 12.00 до 17.00.



Центр «Мой бизнес» приглашает поучаствовать на ярмарке карельских производителей сладостей, варенья, джемов, меда, выпечки и напитков.



Представить продукцию жителям и гостям города смогут фермеры и производители пищевой продукции. Для подачи заявки нужно заполнить анкету и направить на почту samoilova@kr-rk.ru.



Прием заявок ведется до 9 марта, рассказали в Минэке Карелии.