«Всем добра!» — Водитель из Финляндии попросил пешеходов в Петрозаводске надеть светоотражатели

Водитель из Финляндии отметил плохую освещенность улиц в столице Карелии и попросил пешеходов обозначать себя фликерами, чтобы водители могли заметить их на дороге.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» водитель из Финляндии оставил пост с обращением к пешеходам, которых попросил заботиться о своей жизни и в темное время носить светоотражатели.

ГИБДД Карелии сделала репост записи в свой паблик.

— Уважаемые жители Петрозаводска! Не игнорируйте, пожалуйста, погодные условия, плохую освещённость, да и вообще, простой человеческий фактор при пересечении проезжей части. Повесьте себе на сумку/рюкзак, на молнию куртки обычный светоотражатель, он стоит копейки! Таким образом вы избавите многих водителей от ещё одной головной боли и, возможно, убережёте себя от беды.

В Финляндии с освещённостью улиц дела обстоят намного лучше, но каждый человек считает своей обязанностью обозначить себя для других участников дорожного движения, в том числе для водителей велосипедов и новомодных электроскутеров. Светоотражатели и светоотражающие жилеты есть на каждом пешеходе, включая взрослых, детей и даже на собаках.

Да, плохое освещение в городе, да, невнимательные или даже, иногда наглые водители, но это ваше здоровье и здоровье ваших детей! Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! Всем добра! — написал водитель из Финляндии.