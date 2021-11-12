Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

«Всем добра!» — Водитель из Финляндии попросил пешеходов в Петрозаводске надеть светоотражатели

Новости. Общество
09:41, 19 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Водитель из Финляндии отметил плохую освещенность улиц в столице Карелии и попросил пешеходов обозначать себя фликерами, чтобы водители могли заметить их на дороге.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» водитель из Финляндии оставил пост с обращением к пешеходам, которых попросил заботиться о своей жизни и в темное время носить светоотражатели.

ГИБДД Карелии сделала репост записи в свой паблик.

— Уважаемые жители Петрозаводска! Не игнорируйте, пожалуйста, погодные условия, плохую освещённость, да и вообще, простой человеческий фактор при пересечении проезжей части. Повесьте себе на сумку/рюкзак, на молнию куртки обычный светоотражатель, он стоит копейки! Таким образом вы избавите многих водителей от ещё одной головной боли и, возможно, убережёте себя от беды.

В Финляндии с освещённостью улиц дела обстоят намного лучше, но каждый человек считает своей обязанностью обозначить себя для других участников дорожного движения, в том числе для водителей велосипедов и новомодных электроскутеров. Светоотражатели и светоотражающие жилеты есть на каждом пешеходе, включая взрослых, детей и даже на собаках.

Да, плохое освещение в городе, да, невнимательные или даже, иногда наглые водители, но это ваше здоровье и здоровье ваших детей! Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких! Всем добра! — написал водитель из Финляндии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hовый
2021-11-19 12:04:11
Не, но каков наглец. Приперся в чужую страну и указывает. У себя там диктуй беженцам свою непреклонную волю. И то вряд ли позволят. А здесь типа можно указывать.
Горожанин
2021-11-19 11:04:09
На собаках у нас тоже есть! И собаки даже привиты - в отличие от некоторых людей...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

18.11.2021 14:38
Обществоведение
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
Как древние жители Карелии выстраивали взаимоотношения с соседями в эпоху престижной экономики.
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 19
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»