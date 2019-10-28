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Новости. Политика
16:43, 28 Октября 2019

Всероссийская олимпиада по вопросам избирательного права "Софиум"

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В России с 1 ноября проводится Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Организаторами выступили Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и другие ведомства.

Олимпиада проводится в трех категориях: для учащихся 9-х классов, для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х классов. 

Олимпиада будет проходить с 1 ноября 2019 года по 20 марта 2020 года в два этапа:

1 этап – региональный (отборочный) – состоится в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации.

В Карелии региональный этап олимпиады проводится с 28 ноября по 10 декабря 2019 года. Организатором регионального этапа олимпиады является Центральная избирательная комиссия Республики Карелия при содействии Министерства образования Республики Карелия.

Условия участия в Олимпиаде определены Порядком проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, утвержденным ЦИК Карелии.

2 этап – заключительный – состоится в ЦИК России.  

Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, творческих способностей с учетом времени его выполнения.

Подробная информация об Олимпиаде на сайте РЦОИТ при ЦИК России.

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