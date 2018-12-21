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Новости. Общество
10:24, 21 Декабря 2018
фото: http://eparhia.karelia.ru

"Вся полнота Карельской митрополии поддерживает позицию Патриарха"

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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин назвал объединительный собор Украинской православной церкви в Киеве "раскольничьим объединением православных группировок".

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин крайне жестко отозвался об объединительном соборе Украинской православной церкви, который прошел в середине декабря в Киеве. Выступая на годовом епархиальном собрании в карельской столице, митрополит Константин назвал объединительный собор в Киеве "раскольничьим объединением православных группировок".

"Та ОПГ, которая была создана 15 декабря в Киеве по инициативе русофобской власти, чтобы еще и религиозно усиливать насаждаемую вражду между братскими народами, подливать масло в огонь, сыпать соль на кровоточащую рану – эта группировка Телом Христовым называться не может! – цитирует слова митрополита Константина официальный сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви. – Из 90 архиереев канонической УПЦ 88 не пришли на этот "совет нечестивых". Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать, но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Ни одна поместная православная церковь не направила приветствия этому сборищу".

Как заявил митрополит Константин, "вся полнота Петрозаводской епархии и Карельской митрополии поддерживает позицию святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решения Священного синода в связи с упомянутыми событиями на Украине". Напомним, 15 октября Священный синод Русской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию Украинской православной церкви, возглавляемой Филаретом, которого в РПЦ именуют не иначе как "раскольником".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-21 12:59:14
В бессильной злобе
mentor
2018-12-21 12:39:19
Партийная дисциплина, однако...
Ded
2018-12-21 12:02:57
Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:

— Почем опиум для народа?

За дверью молчали.

— Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап.

В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш «Фабер», острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер.
бюджет
2018-12-21 12:52:48
Ded, пишу Фторой раз: опиум, во всех старых понятиях, НЕ НАРКОТИК, а церковь есть успокоение души!!!!!
German
2018-12-21 10:44:52
Где мой коммент , АУ , цензура ?
User
2018-12-21 10:40:29
"Периодически "Одобрям" ударялся в свою противоположность и тогда назывался Осуждам.
Тогда:
- Мы, намотчики:
- Мы, наладчики:
- Мы, профессора:
- Мы, шеф-повара:
- С гневом и негодованием:
- Решительно и сурово:
Узкие брюки - Осуждам! Длинные волосы - Осуждам! Того поэта не читали, но возмущены! Этого химика в глаза не видели, но как он мог?!
Пока бросали камни в химика, проходило время, и уже узкие штаны
- Одобрям, а широкие - Осуждам. И опять не по одиночке. Ансамблем, хором, плечом к плечу!
- Как вы считаете?
- Так же!
- Какое ваше мнение?
- Еще более такое же!
Не я сказал - мы сказали. Не я наступил на ногу - мы всем коллективом наступили. Не у меня мнение, не у тебя, даже не у нас: А вообще: "Есть мнение:" Оно есть как бы само, а уже мы, доярки и кочегарки, его Одобрям. Или Осуждам. В общем, Разделям."(с)
petronik
2018-12-21 10:39:57
Странно было бы, если он сказал что-нибудь противоположное... Правда, в этом положении оказалась РПЦ.
German
2018-12-21 10:30:40
Всё то как во светской власти , чинушки- президенту , попы -патриарху ( тот президенту) . Инакомыслия быть не может в принципе .
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