"Вся полнота Карельской митрополии поддерживает позицию Патриарха"

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин назвал объединительный собор Украинской православной церкви в Киеве "раскольничьим объединением православных группировок".

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин крайне жестко отозвался об объединительном соборе Украинской православной церкви, который прошел в середине декабря в Киеве. Выступая на годовом епархиальном собрании в карельской столице, митрополит Константин назвал объединительный собор в Киеве "раскольничьим объединением православных группировок".

"Та ОПГ, которая была создана 15 декабря в Киеве по инициативе русофобской власти, чтобы еще и религиозно усиливать насаждаемую вражду между братскими народами, подливать масло в огонь, сыпать соль на кровоточащую рану – эта группировка Телом Христовым называться не может! – цитирует слова митрополита Константина официальный сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви. – Из 90 архиереев канонической УПЦ 88 не пришли на этот "совет нечестивых". Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, конечно, не может не огорчать, но не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда. Ни одна поместная православная церковь не направила приветствия этому сборищу".

Как заявил митрополит Константин, "вся полнота Петрозаводской епархии и Карельской митрополии поддерживает позицию святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решения Священного синода в связи с упомянутыми событиями на Украине". Напомним, 15 октября Священный синод Русской православной церкви заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию Украинской православной церкви, возглавляемой Филаретом, которого в РПЦ именуют не иначе как "раскольником".