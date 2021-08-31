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Вся правда о «РКС-Петрозаводск»

Новости. Общество
17:10, 01 Сентября 2021

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В группу компаний «РКС-Петрозаводск» входят АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ООО «Энергокомфорт». Карелия» и ООО «КРЦ».

В этом году исполняется 16 лет с того момента, как «РКС-Петрозаводск» появились в городе. Что было сделано за это время?

В 1935 году в Петрозаводске официально появились централизованные водопроводные сети. Это были деревянные самотечные линии с водоразборными будками. Длиной водопровод был меньше трех километров. Сейчас АО «ПКС-Водоканал» обслуживает 400 километров водопровода и 366 километров канализации, 8 водопроводных насосных станций, 14 станций подкачки, 13 канализационных станций, водопроводные и канализационные очистные сооружения города. На обслуживании АО «ПКС-Тепловые сети» 277 км сетей в двухтрубном исчислении и 16 котельных. «РКС-Петрозаводск» обслуживает 220 лицевых счетов потребителей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

«РКС» полностью реконструировали и модернизировали водопроводные и канализационные очистные сооружения. Более того, сотрудники группы компаний нашли и используют самый экологичный и, что важно, полностью безопасный способ утилизации осадка сточных вод — теперь осадок компостируют. Стоит обратить внимание, что АО «ПКС-Водоканал» не за счет тарифа, а за счет собственных средств предприятия вложило в проект по утилизации осадка порядка 63 миллионов рублей.


Фото: водоочистные сооружения © РКС

АО «ПКС-Тепловые сети» перевело работы всех котельных с угля на газ. Петрозаводчане больше не дышат смогом. Глобальный проект автоматизации котельных, реализованный за собственные средства, позволил оптимизировать эксплуатацию котельных и сформировать единое управление в диспетчерском центре. Котельные 24/7 находятся под строгим контролем работников центра оперативного диспетчерского управления АО «ПКС-Тепловые сети». В феврале предприятию исполняется 60 лет. Только в этом году вложения в реконструкцию тепловых сетей города составят порядка 96 миллионов рублей. До 2025 года АО «ПКС-Тепловые сети» планирует реализовать инвестиционную программу на 938 миллионов рублей, из них на реновацию сетей будет направлено 757 миллионов.

АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» — тарифорегулируемые предприятия. А это значит, что несмотря на то, что затрат группа компаний может нести больше, тариф больше положенного быть не может — его рост ограничивается правительством РФ. Сейчас установлены долгосрочные тарифы до 2025 года. Именно это ограничение, необходимость соблюдать баланс интересов потребителей и регулируемых организаций являются стимулом регулярно участвовать в программах по федеральному финансированию и привлечению грантовых средств. Так были реконструированы водопроводные и канализационные очистные сооружения города. Более 500 миллионов рублей на реконструкцию водопроводных очистных сооружений выделили федеральный и республиканский бюджеты по проектам государственно-частного партнерства, а 7 миллионов евро были привлечены как грантовые (бесплатные) средства по экологической программе фонда поддержки экологического партнерства «Северное изменение».


Фото: КОС © «РКС-Петрозаводск»

Компания ежегодно ищет способы по увеличению эффективности своей деятельности: оборудование заменяют на энергоэффективное, реализованы проекты по переводу части объектов на высокий уровень напряжения, автоматизируется работа КНС, ВНС, котельных.

Общая структура управления во всей группе компаний позволила сократить расходы на аппарат управления, а значит, снизить операционные расходы.

Все эти мероприятия приводят к изменению структуры тарифа: затраты на электроэнергию и операционные расходы существенно снижаются, больше средств направляют на обновление инженерной коммунальной инфраструктуры. В этом году инвестиционная программа увеличена почти в три раза по сравнению с предыдущими годами.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» — это 1120 работников. Деятельность «РКС-Петрозаводск» прозрачна, компания является крупнейшим налогоплательщиком Карелии. Ежегодно «РКС-Петрозаводск» отдает 600 миллионов налогов и отчисления в пенсионный и социальные фонды. Эти деньги идут на обслуживание больниц, детских садов и школ, куда ходят наши дети, на пенсии родителям, благоустройство Петрозаводска и т. д.


Фото: центральная котельная © «РКС-Петрозаводск»

Компания занимается благотворительностью, пусть много об этом и не рассказывает: Петровскому Дворцу помогли реконструировать холл первого этажа, для Заозерской школы создан целый проект «Новогоднее чудо». Детям из малоимущих семей и сиротам вручают новогодние подарки, устраивают для них представление, организовывают интерактивные развлечения. В прошлом году предприятие подарило БСМП машину скорой помощи, а ранее для городской больницы был приобретен аппарат УЗИ стоимостью 5 миллионов рублей. Для петрозаводчан «РКС-Петрозаводск» создали и облагородили сквер «Аквамарин», его открытие состоялось летом прошлого года. Сотрудники группы компаний поддерживают сквер в надлежащем состоянии, устраивают субботники, нашли применение даже скошенной траве — ее отдают в конно-спортивный клуб «Онежская слобода».

В этом году мы видим с вами, как начинают меняться в городе сети — компания взяла курс на их реконструкцию. За свое существование «РКС-Петрозаводск» вложили в модернизацию водопроводных очистных сооружений больше 1,5 млрд рублей. Эти огромные инвестиции — вклад в здоровье петрозаводчан, будущее детей и экологию окружающей среды. Ни канализационные, ни водопроводные очистные сооружения больше не значатся на карте горячих точек Европы. Теперь вода, попадающая в озеро из канализационных очистных, стала чище той, что забирают из Онего на водопроводных сооружениях.  Все это сделали люди, которые работают в «РКС».

В общей сложности «РКС» вложили в развитие коммунальной сферы республики 3,5 миллиарда рублей, и дальше будет только лучше. «РКС-Петрозаводск» стоит на страже здоровья горожан!

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