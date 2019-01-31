Вскрылись сенсационные данные о молодой невесте Цекало

Журналисты нашли одноклассницу Дарины Эрвин, невесты Александра Цекало. Ради нее продюсер развелся с сестрой Веры Брежневой .

Дарина Эрвин училась в одной школе с дочерью известного актера. Она рассказала, что на самом деле фамилия у Дарины вовсе не Эрвин, а Сапарова. По ее словам, возлюбленная Александра Цекало родилась и выросла в Алма-Ате, пишет издание "Дни.ру".

Девушка уточнила, что Дарина младше Александра не на 20 лет, как сообщают СМИ, а на 30. Отметим, что молодая возлюбленная Цекало еще не дала ни одного комментария или интервью об отношениях с продюсером.

О том, что у женатого Александра Цекало новый роман, стало известно случайно, незадолго до Нового года. Продюсера сняли в одном из столичных ресторанов, где он оказывал девушкенедвусмысленные знаки внимания.

"Я официально разведен и свободен, поэтому слово "любовница" неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – сказал Александр Цекало.