Вспышка гриппа зафиксирована в Карелии

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Карелии превышен на 77%, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 26 марта по 1 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения по республике выше уровня эпидемического порога на 77,2%, зарегистрировано 9125 случаев заболевания.

Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах. Больше всего болеют взрослые.

"Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,2%", - рассказали в ведомстве.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 11 классов в трех школах Петрозаводска (№№38, 39, 1 лицей) и восемь групп в четырех детсадах(Петрозаводск, Суоярвский район, Прионежского района). Полностью закрыта на карантин школа в Кеми.

При проведении мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов выделяются вирусы гриппа А (H1N1) pdm2009, гриппа В и прочие респираторные вирусы (RS-вирусы, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, коронавирусы).