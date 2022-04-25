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ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

Новости. Общество
17:15, 04 Мая 2022
фото: © ПАО Банк ВТБ

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ВТБ запустил в своих офисах прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний.

Дополнительно к базовой ставке банк предоставит заемщикам дисконт в 0,3 п. п. при использовании цифровых сервисов, таким образом ставка для клиентов ВТБ составит 4,7%. Первые кредиты по программе ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

Максимальная сумма ипотечного кредита по «IT-ипотеке» составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости.

«Мы считаем важным поддерживать инициативы государства в сфере жилищной политики. IT-отрасль сегодня является одним из перспективных направлений для России, поэтому ВТБ примет активное участие в новой программе льготной ипотеки и будет использовать свой опыт для ее развития. Благодаря ей IT-специалисты смогут улучшить жилищные условия, снизить свою платежную нагрузку и уверенно планировать свое профессиональное развитие в нашей стране. По прогнозам экспертов, новой программой смогут воспользоваться десятки тысяч специалистов», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Николай Дубакин.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для остальных регионов РФ.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь–март прошлого года.

Условия льготной ипотеки для IT-специалистов:

• ставка — 5% (регионы могут субсидировать ставку);
размер кредита: 18 млн руб. — для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов;
• возраст — от 22 до 44 (включительно) лет;
• доходы — 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников, 100 тыс. руб. в месяц для всех остальных регионов;
• Размер первоначального взноса — от 15% стоимости объекта;
• Срок кредитования — до 30 лет;
• срок действия программы — до 31 декабря 2024 года.

Кто подпадает под действие программы:

Участники льготной программы — специалисты IT-компаний, занимающиеся разработкой ПО, планированием и проектированием, а также подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем, деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также созданием баз данных и информационных ресурсов.
На льготную ипотеку могут претендовать сотрудники тех компаний, которым деятельность в сфере IT приносит не менее 90% от общего объема доходов, а численность сотрудников составляет не менее семи человек. В соответствии с требованиями проекта постановления воспользоваться правом на получение льготного кредита могут сотрудники ИT-компаний, имеющим ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1.
Кроме того, организация-работодатель должна быть включена в реестр аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций организаций, которые работают в области информационных технологий и пользуются налоговыми льготами не менее одного квартала. В настоящее время в Минцифры работают над созданием отдельного реестра компаний. После окончания работы обновленный реестр передадут «Дом РФ», который курирует программу льготной ипотеки для IT-специалистов.

На что можно оформить льготную ипотеку:

• приобретение строящегося жилья в многоквартирных домах, домах блокированной застройки, в том числе с земельными участками;
• приобретение готового жилья в многоквартирных домах, в домах блокированной застройки, в том числе с земельными участками, по ДДУ;
• приобретение ИЖД в границах территорий малоэтажных жилых комплексов;
• приобретение находящихся на этапе строительства ИЖД в границах территорий малоэтажных жилых комплексов;
• приобретение не находящихся в границах территорий малоэтажных жилых комплексов ИЖД на земельных участках;
• для оплаты работ по строительству ИЖД на земельных участках, если указанное строительство осуществляется по одному или нескольким договорам подряда.

 

ПАО Банк ВТБ

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