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ВТБ снижает ставки по ипотеке

Новости. Общество
11:29, 15 Июня 2022
фото: © Shutterstock

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ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, снижая базовую ставку на 0,4 п.п. с 20 июня.

Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.

Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту В. Б. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах В. Б. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 10,9%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 10,5%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«Стабилизация экономической ситуации позволила регулятору вернуть значение ключевой ставки к показателю середины февраля. Такой шаг дает возможность и российским банкам восстановить ставки по кредитам до уровня начала года. ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле из-за экстремально высоких ставок. Тренд роста продаж начался еще в мае — только ВТБ увеличил объем выдач на 40%. Мы рассчитываем на его продолжение летом, с учетом постепенного выравнивания условий по базовым программам банков и кредитов с господдержкой», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

За последние два месяца ВТБ четыре раза улучшал условия по ипотеке, что привело к росту потребительской активности населения. Наиболее существенная динамика продаж в мае наблюдалась по стандартным ипотечным программам банка, выдачи которых в сравнении с апрелем удвоились. В рамках госпрограмм объем продаж ипотеки вырос более чем на треть.

В целом по итогам пяти месяцев этого года ВТБ выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15,5 млрд) и Новосибирская область (11 млрд).

Условия кредитования

Ставки 10,9%. Для зарплатных клиентов или при использовании цифровых сервисов
Ставка может вырасти: +0,3% за отказ от использования цифровых сервисов и если получаете зарплату на карту другого банка Сумма кредита от 500 тыс. до 60 млн ₽ не более 90% стоимости квартиры
от 1,5 млн ₽ — Москва от 1 млн ₽ — Московская область, Зеленоград и Санкт-Петербург
от 600 тыс. ₽ — Архангельск, Астрахань, Белгород, Владивосток, Владимир, Воронеж, Вологда, Волгоград, Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов, Рязань, Самара, Саратов, Ставрополь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль
от 500 тыс. ₽ — остальные регионы Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 20% +0,7% к ставке, если первый взнос менее 15% (в случае использования маткапитала) Страхование Обязательно страхование недвижимости По желанию
страхование жизни и трудоспособности страхование от утраты права собственности на первые 3 года после покупки Вместе это называется комплексным страхованием. Все ставки указаны с его учетом, без комплексного страхования ставка увеличивается на 1% не более 80% стоимости квартиры от 1,5 млн ₽ — Москва от 1 млн ₽ — Московская область, Зеленоград и Санкт-Петербург
от 600 тыс. ₽ — Архангельск, Астрахань, Белгород, Владивосток, Владимир, Воронеж, Вологда, Волгоград, Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов, Рязань, Самара, Саратов, Ставрополь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль
от 500 тыс. ₽ — остальные регионы Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 20% +0,7% к ставке, если первый взнос менее 15% (в случае использования маткапитала) Страхование
Обязательное страхование недвижимости — только после сдачи дома
Страхование жизни и трудоспособности — по желанию, или ставка увеличится на 1%

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