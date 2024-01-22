«Второй день рождения», — пешехода чуть не сбили на «зебре» в крупном районе Петрозаводска

Опасная ситуация для пешехода попала на запись видеорегистратора очевидца.

Видео, на которое попала опасная ситуация для пешехода, появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 55 на улице Чапаева в Петрозаводске.

Видеорегистратор очевидца запечатлел потенциально опасную ситуацию на двухполосной дороге. «Второй день рождения», — написали в паблике.

Судя по видео, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода водитель легкого автомобиля ехал в левой полосе движения и не снизил скорость перед «зеброй» — не уступил дорогу пешеходу. При этом в правой полосе движения для пропуска пешехода остановился другой автомобиль. К счастью, пешеход своевременно остановился, отметили в сети.

В паблике призвали пешеходов быть внимательными при переходе дороги. «Перед выходом на проезжую часть неоднократно убедитесь в безопасности, в том, что водители транспортных средств Вас видят и готовы пропустить. Во время перехода контролируйте обстановку на дороге!» — написали в сети.