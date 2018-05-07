Ввод жилья в Карелии вырос в 2,5 раза

Жители Карелии в I квартале 2018 года за счет ИЖС ввели в эксплуатацию 28,2 тыс. кв. метров жилья, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Карелиястат.

С начала 2018 года население за свой счет и с помощь кредитов построило 282 индивидуальных жилых дома.

Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике в январе-марте составил 82% против 34,1% за I квартал 2017 года.

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