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"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Новости. Общество
17:49, 15 Февраля 2020
фото: © Минприроды Карелии
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Жители поселка Пиндуши в Медвежьегорском районе Карелии взбунтовались против открытия мусоросортировки.

"Вы представляетесь, что вы из города Петрозаводска. А почему вы у себя это не открываете? В Петрозаводске, под Петрозаводском! Вы едете в Пиндуши, в Медвежьегорский район. Извиняюсь, травить людей! А у людей там дома, у людей дети. Рядом – школа, хлебозавод! Самое главное – у нас питается этим хлебом весь Медвежьегорский район! Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?", – так встретили в карельском поселке Пиндуши двух молодых бизнесменов из Петрозаводска Марка Ларионова и Анатолия Анисимова, которые собрались открыть в одном из ангаров на поселковой территории линию по сортировке мусора.

Поддержать коммерсантов из маленькой фирмы с громким названием "Эко парк" в Пиндуши приехал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов, однако с самого начала встречи чиновников и бизнесменов с населением поселка стало очевидно, что убедить людей в необходимости запуска мусоросортировочного производства не удастся. Разговор проходил на повышенных тонах и временами напоминал митинг. "Нам этого не надо!", – то и дело звучало в зале местного дома культуры.

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Комментарии

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2020-02-15 18:25:45
А почему вы постоянно в Петрозаводск претесь ? Мы вас сюда не звали.
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