Выбоины и просадки асфальта - власти обнаружили нарушения при содержании дорог в семи районах Карелии

Подрядные организации получили предписания отремонтировать участки на 55 дорогах в семи районах Карелии, сообщает госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Отмечается, что в ходе рейдов госкомитета были обследованы 55 дорог регионального и межмуниципального значения в Питкярантском, Сортавальском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском, Кемском и Беломорском районах.

"Выявлены существенные нарушения... В основном это выбоины асфальтобетонного покрытия проезжей части, нарушение профиля дорог, просадки, другие нарушения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг", - говорится в сообщении.

В отношении подрядных организаций ответственных за содержание дорог, проведены внеплановые проверки, по результатам которых ООО "ТехРент", ООО "Олонецавтодор", ООО "ТЕХНОСТРОЙ" выданы предписания об устранении нарушений эксплуатационного состояния дорог.

Летом запланированы проверки состояния дорог Костомукшского городского округа, Лоухского и Калевальского районов.