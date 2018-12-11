Выбор правильного упора для межкомнатной двери

Часто при резком или непроизвольном распахивании межкомнатной двери полотно и поверхность стены получают различные повреждения (царапины и сколы), которые значительно ухудшают внешний вид конструкции.

Чтобы минимизировать такой риск, устанавливаются дверные упоры (ограничители или стопоры) – специальные разновидности дверной фурнитуры, которые, несмотря на свои небольшие параметры, отлично справляются с поставленными задачами и амортизируют удар при распахивании межкомнатной двери.

Приобрести подходящий дверной ограничитель рекомендовано всем тем владельцам жилого помещения, которые беспокоятся о сохранности ремонта в квартире или доме и стремятся увеличить срок эксплуатации дверной конструкции. При выборе оптимальной модели стопора для межкомнатной двери необходимо учитывать следующие факторы:

место установки: существуют напольные, настенные и торцевые дверные упоры. Наиболее распространенными считаются первые две разновидности, но настенные ограничители могут не подойти для помещений, в которых проживают маленькие дети и находятся домашние животные, так как они могут пораниться о такую дверную фурнитуру. Напольные стопоры крепятся на поверхность пола в укромном месте и совсем не мешают передвижениям.

форма ограничителя: дверные стопоры выпускаются в виде штырька или половины рассеченного шара. Высота упора обычно составляет от 26 мм до 40 мм. Наиболее безопасными моделями считаются изделия в виде шара или невысокого широкого штыря, так как о них невозможно пораниться;

дизайн и цвет дверного стопора: важно подобрать фурнитуру под интерьер помещения, так как она находится на виду и может привлекать лишние взгляды. Ограничители выпускаются в нескольких цветовых вариантах: золото, серебро, бронза, никель, кофе и хром;

оснащенность магнитом: некоторые модели дверных стопоров дополнительно оснащаются встроенным магнитом, с помощью которого можно фиксировать полотно двери в открытом положении (на поверхность полотна прикрепляется ответная металлическая планка).

Установку любой разновидности дверного ограничителя легко организовать самостоятельно, без привлечения помощи специалиста. Все модели дверных стопоров укомплектованы крепежной фурнитурой и шаблоном для монтажа изделия.

Высоким качеством и стильным внешним видом отличаются дверные ограничители известных, проверенных брендов: Armadillo, Fuaro и Punto. Поставками товаров данных брендов занимается компания-дилер Trade Lock, которая регулярно проверяет всю продукцию на соответствие стандартам качества, а также предлагает гарантию на дверную фурнитуру, в том числе и на ограничители.

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