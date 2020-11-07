Выборы депутатов горсовета Сортавалы стартовали в Карелии: в списках избирателей более 18 тысяч человек

ЦИК республики сообщил первые официальные данные о начале выборов в органы местного самоуправления Карелии, которые проходят в Сортавальском и Лоухском районах.

В Сортавальском районе стартовали выборы депутатов совета городского поселения первого созыва. По информации ЦИК, к работе там приступили 13 участков. В списки избирателей включены 18661 человек. Досрочно проголосовали 1079 избирателей (5,78%).

В Лоухском районе состоится отложенное голосование на дополнительных выборах депутата совета Пяозерского городского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. К работе, по данным ЦИК, приступил один участок. В списки избирателей включены 149 человек. Досрочно проголосовали два избирателя (1,34%).

О том, как жители Сортавалы избирают городской совет, можно почитать в тексте "Столицы на Онего".