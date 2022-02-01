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Выборы главы Карелии могут пройти в течение нескольких дней

Новости. Политика
12:40, 02 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Центральная избирательная комиссия республики предложила карельскому парламенту внести изменения в региональное выборное законодательство.

Законодательное собрание Карелии рассмотрит проект поправок в закон о выборах главы республики, которые предусматривают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. С такой инициативой в карельский парламент обратилась Центральная избирательная комиссия республики.

В ЦИК появление этого законопроекта объяснили необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. По федеральным нормам выборы главы региона могут проводиться в течение нескольких дней, и теперь эта возможность будет закреплена в республиканском законе.

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Комментарии

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Изя
2022-02-02 14:02:56
На год надо растягивать , за три дня не посчитать как надо и кому надо . Позорище какое то ))) :)
Koira
2022-02-02 13:54:11
Клоунаду растянут на несколько дней. Плевал я на такие выборы и тех кто их устраивает.
nae
2022-02-02 13:42:55
Если есть есть выборы, то почему нет процесса отзыва или вынесения недоверия для чиновников и депутатов?
Экcперд
2022-02-02 13:48:54
nae, согласен. Я бы фрау слабуновой всенепременно недоверие выразил.
David .
2022-02-02 13:26:27
По всей видимости они не в курсе законодательной деятельности думы. Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Так что не стоит напрягаться, усе уже решено.
кир
2022-02-02 13:16:29
Только назначать главу. Выбирать вы не умеете. :)
Изя
2022-02-02 13:43:59
кир, всё издеваешься ? Не хватило ещё назначенцев с нулевыми рейтингами ? :)
David .
2022-02-02 13:22:42
кир, А как можно научиться, если не пробовать?
Экcперд
2022-02-02 13:00:09
На пеньках в подворотне ! - будет визжать либеральная тусовка и трясти плакатиками
Offff
2022-02-02 13:11:28
Экcперд, ЛДПР всегда за честные выборы ..а вы , педроссы всегда норовите жульничать и подмахивать )))..
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