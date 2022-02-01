Выборы главы Карелии могут пройти в течение нескольких дней

Центральная избирательная комиссия республики предложила карельскому парламенту внести изменения в региональное выборное законодательство.

Законодательное собрание Карелии рассмотрит проект поправок в закон о выборах главы республики, которые предусматривают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. С такой инициативой в карельский парламент обратилась Центральная избирательная комиссия республики.

В ЦИК появление этого законопроекта объяснили необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. По федеральным нормам выборы главы региона могут проводиться в течение нескольких дней, и теперь эта возможность будет закреплена в республиканском законе.