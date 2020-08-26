Выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к новому микрорайону Петрозаводска

Администрация Петрозаводска запланировала изменения в бюджете, согласно которым будут выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к ЖК "Скандинавия".
Это следует из проекта изменений в бюджете, который мэрия направила в Петросовет.
Часть средств планируется направить на обустройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе. Она свяжет жилой комплекс "Скандинавия" с остановкой общественного транспорта на улице Хейкконена.
Стоимость работ составит 884 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка.
Завершить работы планируют в середине сентября.
На какие еще цели будут потрачены дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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