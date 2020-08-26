Выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к новому микрорайону Петрозаводска

Администрация Петрозаводска запланировала изменения в бюджете, согласно которым будут выделены деньги на обустройство пешеходной дорожки к ЖК "Скандинавия".

Это следует из проекта изменений в бюджете, который мэрия направила в Петросовет.

Часть средств планируется направить на обустройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе. Она свяжет жилой комплекс "Скандинавия" с остановкой общественного транспорта на улице Хейкконена.

Стоимость работ составит 884 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка.

Завершить работы планируют в середине сентября.

На какие еще цели будут потрачены дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".