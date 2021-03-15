Выделены деньги на рост зарплаты в сферах дополнительного образования и культуры Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предусмотрела в бюджете города на 2021 год ассигнования на повышение зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры.

Это следует из проекта изменений в муниципальном бюджете, который администрация внесла в Петросовет.

В документе содержатся целевые показатели, какого размера должен быть размер зарплаты этих категорий бюджетников. У педагогических работников учреждений дополнительного образования - 40 652 рубля. А сколько обещают платить работникам учреждений культуры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".