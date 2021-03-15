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Выделены деньги на рост зарплаты в сферах дополнительного образования и культуры Петрозаводска

Новости. Общество
09:54, 16 Марта 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Администрация Петрозаводска предусмотрела в бюджете города на 2021 год ассигнования на повышение зарплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры.

Это следует из проекта изменений в муниципальном бюджете, который администрация внесла в Петросовет.

В документе содержатся целевые показатели, какого размера должен быть размер зарплаты этих категорий бюджетников.

У педагогических работников учреждений дополнительного образования - 40 652 рубля.

А сколько обещают платить работникам учреждений культуры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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