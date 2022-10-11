Выезд под знак «обгон запрещен» в Карелии стал массовых явлением

Автоинспекторы в Карелии всего за один день пресекли более десятка нарушений правил обгона.

Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Нарушения совершают независимо от возраста и места жительства, на встречную полосу под знак «обгон запрещен» выезжают водители как легковых, так и грузовых автомобилей.

Всем нарушителям, остановленным патрулями ГИБДД, грозит административный штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав. Решение будет принято на заседании административной комиссии.