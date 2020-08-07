Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости" (ФОТО)

Жительница США выглядит как ровесница своей 30-летней дочери.

Женщины живут во Флориде и Нью-Йорке, и, по их словам, их часто путают друг с другом, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.



Мать и дочь даже завели общий аккаунт в Instagram, на который подписано 75 тысяч пользователей.







Девушка отметила, что люди зачастую принимают их с матерью за сестер, при этом однажды друг матери разговаривал с дочерью, думая, что говорит именно с матерью.

"Дочь помогает мне следить за новыми стилями и трендами", –рассказала американка.







У матери и дочери один размер одежды, они зачастую меняются образами. Также мать занимается спортом, предпочитает овощное и фруктовое меню, много спит, употребляет нужное количество воды и ухаживает за кожей.

"Возраст – это всего лишь цифры. Самое важное – позитивный настрой", – уверена женщина.