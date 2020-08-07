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Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости" (ФОТО)

Новости. Общество
21:30, 07 Августа 2020
фото: © instagram.com/cherhubsher
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Жительница США выглядит как ровесница своей 30-летней дочери.

Женщины живут во Флориде и Нью-Йорке, и, по их словам, их часто путают друг с другом, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

Мать и дочь даже завели общий аккаунт в Instagram, на который подписано 75 тысяч пользователей. 



Девушка отметила, что люди зачастую принимают их с матерью за сестер, при этом однажды друг матери разговаривал с дочерью, думая, что говорит именно с матерью.

"Дочь помогает мне следить за новыми стилями и трендами", –рассказала американка.



 У матери и дочери один размер одежды, они зачастую меняются образами. Также мать занимается спортом, предпочитает овощное и фруктовое меню, много спит, употребляет нужное количество воды и ухаживает за кожей.

"Возраст – это всего лишь цифры. Самое важное – позитивный настрой", – уверена женщина.

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Комментарии

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бюджет
2020-08-07 22:43:09
А на ЧТО она ВСЕ это осуществляет? Средний класс там тоже зарабатывает 16000 рублей??? (Ну 250 баксов). А пенсия там сколько баксов у среднего класса?
Ангелина
2020-08-07 21:54:53
Это все, конечно, молодец, но прежде всего такие вещи определяют гены.
Гость
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